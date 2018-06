Polizia locale, 11 auto nuove: fornitura da Taranto con incassi delle multe

BRINDISI – Questione di giorni o settimane, certo è che a disposizione degli agenti della Polizia locale di Brindisi ci saranno undici auto nuove, fornite dalla ditta Five Motors di Taranto: il Comune ha aggiudicato il bando, a fronte di un ribasso dell’uno per cento, per un totale pari a 146.143,38 euro, somma coperta dagli incassi ottenuti dalle multe.

La fornitura

Saranno i ricavi legati alle sanzioni per violazione al Codice della Strada a coprire il costo, così come previsto dal lo stesso Codice, stando a quanto è stato ricordato nella determina firmata dal comandante Antonio Orefice per dare il via libera al rinnovo di una parte dei mezzi, alquanto obsoleti, avendo macinato centinaia e centinaia di chilometri. Stesso riferimento era stato fatto dal commissario Santi Giuffrè nella delibera assunta con i poteri della Giunta: il punto di riferimento è e resta l’articolo 208 del Codice della Strada.

Gli incassi delle multe

Fatta questa premessa, necessaria per indicare la copertura della somma, a Palazzo di città hanno pubblicato il bando impegnando la spesa complessiva di 147.620 euro a fronte di una previsione di incassi legati alle multe che sfiora quota due milioni di euro. Nel bilancio del Comune è indicato l’importo di un milione e 900mila euro, sino alla fine del mese di dicembre 2018. Rispetto alla previsione dell’anno precedente, si registra un incremento di 400mila euro.

Le auto chieste dal Comando della polizia locale sono di marca Dacia o con caratteristiche equivalenti”: motore standard, 3 cilindri in linea, 4 valvole per cilindro, potenza fiscale 12, a trazione anteriore; alimentazione: a benzina; cilindrata: compresa tra 900 cc. e 1000 cc, potenza massima(CV) 80; cambio manuale a 5 rapporti; sospensione anteriore pseudo McPherson a bracci triangolari; sospensione posteriore assale ad H con profilo deformabile e geometria programmata-molle elicoidali; impianto frenante Abs, Afe(Assistenza alla frenata di emergenza), Esp. E ancora: cerchi in acciaio da 16”; gas di scarico, il veicolo deve rispettare la normativa Euro 6 (autovetture); emissioni di C02: massimo 117g/km.

Quanto all’equipaggiamento sono richiesti: climatizzatore manuale; sellerie specifiche; ruota di scorta; kit sicurezza; antifurto volumetrico; dispositivi di emergenza e relativo impianto elettrico; antenna radio VHF/GPS, mod.GT-FLEX, comprensiva di cavo RG-58 e connettore; sirena elettronica bitonale; piano scrittoio posteriore, realizzato in legno multistrato, rivestito in materiale plastico lavabile, da installare in sostituzione della cappelliera originale o con struttura metallica tubolare da fissare al telaio, perimetro con bordature in gomma antiurto e lampada leggimappa e presa 12V.

La gara

La commissione di gara si è riunita il 31 maggio e il 6 giugno scorsi, proponendo per l’aggiudicazione la ditta Five Motors con sede a Taranto, per 119.790 euro oltre Iava al 22 per cento per 26.353,80, per un totale di 146.143,80. L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti. Intanto prosegue la lotta contro gli automobilisti incivili, distratti e per nulla attenti al Codice della Strada, soprattutto nella zona del centro.