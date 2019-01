Polizia locale, multe per oltre due milioni di euro nel 2018

BRINDISI – Multe a raffica nel 2018, per incassi che – a conti fatti – permetteranno di sfondare il tetto di due milioni di euro. Nessun dubbio che sia stato un anno “nero” per gli automobilisti di Brindisi, stando ai numeri che emergono dal rendiconto della Polizia locale, ma la “colpa” di altri non è, se non di quanti (e sono stati parecchi) hanno parcheggiato in divieto di sosta, sulle strisce pedonali, davanti agli scivoli per disabili o sono stati pizzicati a parlare al telefono pur essendo alla guida o ancora sono stati beccati al volante senza aver allacciato le cinture di sicurezza.

Il bilancio del 2018

Tutti in difetto. Tutti multati dagli agenti municipali nel periodo di tempo compreso tra gennaio e il 31 dicembre 2018. Automobilisti indisciplinati, a voler riassumere la somma complessiva che ammonta esattamente a 2.019.180 euro e 97 centesimi e che sarà incassata dal Comune.

L’accertamento porta la firma del comandante Antonio Orefice ed è stato consegnato a Palazzo di città l’ultimo giorno dell’anno appena archiviato, con una precisazione che ha valore positivo per le casse pubbliche. Perché le sanzioni sono state superiori rispetto alle previsioni lasciate in eredità dalla gestione commissariale: più 119.180,97 euro.

Le previsioni

Nel bilancio preventivo, infatti, l’importo legato alle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, ammontava a un milione e 900 euro. Evidentemente, gli appelli al rispetto delle regole e i richiami al senso civico non hanno sortito alcun effetto. Certo, le casse del Comune ne trarranno giovamento. Lo stesso vale per la Polizia locale che proprio di recente, grazie agli incassi delle multe, ha potuto rinnovare il parco dei mezzi di servizio.

Le auto nuove

Le auto nuove in dotazione al comando di Brindisi, sono undici: dieci Dacia Sundero e una Dacia Duster nelle prossime 48 ore, più due moto Yamaha 700, per un costo pari a 146.143,38 euro.

Gli ultimi verbali del 2018 sono in fase di notifica. Stando ai dati del comando, le consegne ai trasgressori corrispondono all’82,50 per cento del totale delle sanzioni.