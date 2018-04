Polizia locale, rinforzi in arrivo: sette assunzioni per cinque mesi

BRINDISI – New entry in arrivo al comando della polizia locale di Brindisi, dove sono attesi sei donne e un uomo: sono i sette nuovi vigili urbani per i quali il Comune ha dato il via libera all’assunzione a tempo determinato in vista della stagione estiva.

Saranno in servizio dal prossimo primo maggio per cinque mesi, in modo tale da garantire controlli stradali lungo la litoranea e nelle ore notturne, tenuto conto dell’afflusso di automobilisti.

I nomi dei nuovi agenti della polizia locale sono stati “pescati” dalla graduatori stilata a Palazzo di città a conclusione delle prove dell’ultimo concorso pubblico, quello che ha portato all’assunzione a tempo indeterminato di otto unità. Guardando i punteggi, i successivi sette candidati sono: Teresa Fanelli 76,50 prima prova 21, seconda 24, orale 25, titoli 6,5; Daniela Santoro 75,95, prima prova 27, seconda 22, orale 22, titoli 4,95; Francesca Fiore, 75,75, prima prova 21, seconda 21, orale 27, titoli 6,75; Maria Caterina Fanciullo 75,25, prima prova 24, seconda 21, orale 24, titoli 6,25; Karel Montemurro 74,50, prima prova 24, seconda 24, orale 25, titoli 1,5; Marcello Taormina 72,55, prima prova 24, seconda 21, orale 22, titoli 5,55; Rosa Vitale 71,70, prima prova 21, seconda 21, orale 21, titoli 8,7.

Come si diceva, primo giorno di lavoro coincide con la festa del primo maggio, quando è attesa – tempo permettendo – affluenza verso gli stabilimenti balneari e nei parchi. Dovrebbe essere la prima prova d’estate. Il contratto di lavoro dovrebbe arrivare sino al prossimo primo ottobre.