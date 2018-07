Polizia locale, "Si lavora da anni sotto organico con spirito di sacrifico e abnegazione"

SAN PIETRO VERNOTICO - Riceviamo e pubblichiamo una nota della segreteria generale di Brindisi della UilFpl a firma del responsabile Enti locali Pasquale Cattolico di risposta all'elogio conferito ai tre agenti della Polizia locale di San Pietro Vernotico e a un operatore amministrativo per aver gestito efficientemente la festa patronale, i cui festeggiamenti hanno avuto la durata di tre giorni, con sole 4 unità in servizio.

Apprendiamo dalla stampa che nel Comune di San Pietro Vernotico ci sono 4 eroi all’interno della Polizia Locale. Finalmente ci siamo accorti! Questa affermazione ci fa sicuramente piacere e in particolare nella parte in cui il lavoro che doveva essere fatto da 15 unità ( che non ci sono), è stato svolto da soltanto 4 persone con un meritato elogio conferito ai dipendenti da parte del Luogotenente facenti funzioni di Comandante.

Occorre però evidenziare, per senso di correttezza, quanto successo negli ultimi anni in merito ai servizi di Polizia Locale ed in particolare nelle ricorrenze di feste, fiere, sevizi esterni e sevizi sulle marine, dove con spirito di sacrificio e abnegazione alcuni componenti della P.L., negli anni precedenti, sempre con le stesse unità e in religioso silenzio, indipendentemente dal colore politico, hanno portato a compimento manifestazioni e servizi.

Ad onor del vero, anche con l’ostruzionismo di qualche lavoratore che puntualmente per le manifestazioni passate era in ferie ovvero accasermato per anni, senza dare un minimo contributo e aiuto ai colleghi anche per l’espletamento dei servizi esterni.

Adesso con l’insediamento della nuova Amministrazione Comunale si nota con infinito piacere la presenza anche all’esterno di questo personale che valuta come comportamento eroico quello che per anni è stato fatto come normale routine forse non si aveva contezza di quello che giornalmente era l’attività degli operatori?

Anche in questo caso sempre con responsabilità, spirito di abnegazione e dedizione al Corpo di P.L., al contrario del comportamento di qualcuno, i lavoratori si sono messi a disposizione ed hanno portato a termine l’impegno di organizzare festa e fiera del Santo Patrono. Strano inoltre, che si siamo accorti solo adesso che alcuni operatori della P.L. sono eroi?

Solo per aver fatto quello che altri hanno fatto con le stesse difficoltà in anni precedenti? Perché considerare solo questa ricorrenza? Perché non dire che proprio per la carenza atavica di organico e per i carichi di lavoro giornalieri questi ed altri lavoratori sono 365 giorni l’anno eroi?

Il ragionamento fatto per la Polizia Locale, naturalmente è valido anche per il personale amministrativo e Tecnico del Comune di San Pietro Vernotico, anche in quel senso vi sono significative carenze di personale e i carichi di lavoro dei cessati per quiescenza, è ripartito su quello rimasto in servizio.

Finalmente dopo tante sollecitazioni sindacali apprendiamo che questa Amministrazione sta procedendo a completare le procedure concorsuali già avviate per l’assunzione di quattro unità, che sicuramente daranno linfa e vigore all’azione della Polizia Locale di San Pietro Vernotico con l’obiettivo di erogare servizi sempre più efficaci ed efficienti alla comunità.

Ci auspichiamo inoltre che anche per il personale amministrativo e tecnico del Comune di San Pietro Vernotico siano completate le dotazioni organiche con l’assunzione di nuovi lavoratori per dare la possibilità ai dipendenti di fare la propria attività lavorativa con un po’ più di tranquillità.