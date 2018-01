Polizia municipale, sette nuovi vigili: contratto dal 20 gennaio 2018

BRINDISI – Saranno in servizio dal prossimo 20 gennaio i sette brindisini, vincitori del concorso bandito dal Comune per “istruttori di vigilanza” nel 2010. Tra i nuovi vigili urbani, ci sarà la vice sindaca Mary Romanelli, entrata nella Giunta centrista di Angela Carluccio, dopo un rimpasto e rimasta alla guida dall’Ente quando la prima cittadina firmò le dimissioni per poi ritirarle. A distanza di otto anni dall’avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e dopo le prove concluse solo la scorsa estate, l’Amministrazione ha stilato la graduatoria rimasta intatta anche in seguito ai ricorsi al Tar presentati da alcuni aspiranti agenti della polizia municipale.

I primi sette classificati, prossimi alla firma del contratto di lavoro con l’Ente, sono: Luigi Cattolico, Caterina Semeraro, Maria Lucia Romanelli, Terence Calò, Federica Rizzo, Fabio Ferrari e Maria Desiato. Le prove che si sono svolte il 29 e il 30 agosto 2017 nel Nuovo Teatro Verdi di Brindisi hanno portato all’assegnazione dei seguenti punteggi: Luigi Cattolico, punteggio finale 100,75, prima prova 30, seconda prova 30, orale 29, titoli 11,75; Caterina Semeraro 88,95, prima prova 28, seconda prova e orale 27, titoli 6,95; Maria Lucia Romanelli 85,60, prima prova 25, seconda prova 22, orale 28, titoli 10,6. A seguire: Terence Calò punteggio finale 81,15, prima prova 26, seconda prova 23, orale 26, titoli 6,25; Federica Rizzo 81,15, prima prova 26, seconda prova 21, orale 24, titoli, 10,15; Fabio Ferrari 78,15, prima prova 22, seconda prova 22, orale 27, titoli 7,15; Maria De Siato 77,75, prima prova 21, seconda 23, orale 28 e titoli 5,75;

Questi gli altri punteggi attributi agli ammessi che restano, al momento, fuori dalla polizia municipale di Brindisi: Maria Taliente 76,65 prima prova 22, seconda 21, orale 23, titoli 10,65; Teresa Fanelli 76,50 prima prova 21, seconda 24, orale 25, titoli 6,5; Daniela Santoro 75,95, prima prova 27, seconda 22, orale 22, titoli 4,95; Francesca Fiore, 75,75, prima prova 21, seconda 21, orale 27, titoli 6,75; Maria Caterina Fanciullo 75,25, prima prova 24, seconda 21, orale 24, titoli 6,25; Karel Montemurro 74,50, prima prova 24, seconda 24, orale 25, titoli 1,5; Marcello Taormina 72,55, prima prova 24, seconda 21, orale 22, titoli 5,55.

Rosa Vitale 71,70, prima prova 21, seconda 21, orale 21, titoli 8,7; Lucia Novelli 71,54, prima prova 22, seconda 21, orale 24, titoli 4,45; Barbara Mazzeo 71, prima prova 21, seconda 21, orale 26, titoli 3; Michele Paradiso 79,55, prima prova 25, seconda 21, orale 22, titoli 2,55; Gianluigi Di Stefano 70, prima prova 23, seconda 21, orale 26, titoli o; Valeria Ponzetta 70, prima prova 22, seconda 21, orale 23, titoli 4; Monica Tedesco 70, prima prova 24, seconda 23, orale 21, titoli 2; Marco Minonne 67,35; prima prova 22, seconda 21, orale 23, titoli 1,35; Marialuisa Schiavone 67, prima prova 22, seconda 21, orale 21, titoli 3; Silvia Grasselli 63,60, prima prova 21, seconda 21, orale 21, titoli 0,6.