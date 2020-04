Carcere di Brindisi: tentativo di evasione stoppato dalla polizia penitenziaria

BRINDISI – Hanno tentato l’evasione arrampicandosi sulla terrazza del carcere, ma un agente di polizia penitenziaria li ha costretti alla retromarcia. Un rocambolesco tentativo di fuga è andato in scena intorno alle ore 14 di oggi (mercoledì 19 aprile) nella casa circondariale di Brindisi. I protagonisti della vicenda sono un detenuto brindisino e un uomo originario del Marocco.

I fatti sono stati ricostruiti dal Sappe, sindacato autonomo di polizia penitenziaria. I due, durante l’ora d’aria, si sono arrampicati dal cortile dei passeggi, hanno rotto una rete di protezione e hanno raggiunto la terrazza. Ma in quel momento l’agente di servizio ai passeggi ha lanciato l’allarme. A quel punto “i fuggitivi i sono ridiscesi – si legge nella nota del sindacato - da dove si erano arrampicati”. “Peraltro uno dei due così scaltro nella salita, nella discesa è caduto facendosi male, tanto da essere portato presso il locale nosocomio per un controllo”.

“Il Sappe - si legge nel comunicato - deve ancora una volta evidenziare la professionalità e l’attenzione con cui i poliziotti di Brindisi, nonostante la tensione e lo stress determinato dall’emergenza Covid-19 compiono il loro dovere, a tutela e difesa nelle Istituzione nel carcere brindisino”.

“Un attestato di merito va anche i vertici del carcere brindisino in quanto nonostante la presenza nei giorni scorsi di casi di positività, hanno saputo ben gestire la situazione emergenziale informando in maniera corretta la popolazione detenuta al fine di prevenire atti di protesta o peggio (come avvenuto in altre carceri pugliesi), che avrebbero potuto mettere in serio pericolo la sicurezza del penitenziario, del personale nonché dei detenuti stessi. Il Sappee si augura che l’amministrazione penitenziaria a partire dal Dap sappiano giustamente premiare chi con coraggio ed abnegazione, sta affrontando una situazione molto delicata e difficile”.