Recuperata dai "falchi" della Mobile auto rubata mezz'ora prima

BRINDISI – La rete di furti, ricettazioni e riciclaggio di veicoli e moto rubate è costantemente al centro delle indagini della Squadra mobile di Brindisi, che due giorni addietro, il 18 giugno, è riuscita a recuperare subito il furto un’auto rubata in un quartiere di Brindisi.

La segnalazione del furto appena avvenuto di un’Alfa Romeo Giulietta è stata ricevuta da una pattuglia di “falchi” della Mobile, che ha indirizzato le ricerche immediatamente nel quartiere Sant’Elia, dove operano la maggiore parte dei soggetti dediti a questo tipo di traffico.

La Giulietta, asportata circa mezz’ora prima nel rione Santa Chiara, è stata infatti ritrovata in una strada privata, parcheggiata tra altri veicoli: nel giro di 24 ore sarebbe stata trasformata in pezzi di ricambio in qualche officina clandestina.