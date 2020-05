Appropriazione indebita: la polizia rintraccia 31 auto sotto sequestro

BRINDISI – Sono state rintracciate in un parcheggio in contrada Pilella, nei pressi della strada statale 379 per Bari, tutte in ottime condizioni. Erano nella disponibilità di un autonoleggio operante presso l’Aeroporto del Salento 31 auto nei confronti delle quali il tribunale di Torino aveva disposto il sequestro preventivo, nell’ambito di un procedimento per il reato di appropriazione indebita ai danni della società “Leasys Spa” del capoluogo piemontese.

Le vetture sono state rinvenute dagli agenti della polizia di Forntiera di Brindisi, da sempre impegnati nell’attività di contrasto al traffico nazionale e internazionale di autovetture rubate, la mattina di lunedì (25 maggio). Nello specifico, i poliziotti diretti dal vice questore Stefania Occhioni hanno rinvenuto 6 Jeep Renegade, 5 Fiat 500X, 17 Lancia Y, 2 Fiat 5ooe una Fiat Panda, tutte di recente immatricolazione. Le vetture, nel corso dell’operazione, sono state riconsegnate all’avente diritto.