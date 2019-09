Poliziotto sventa una rapina: bloccati due giovani armati di coltello

BRINDISI – Erano armati di coltello. Avevano il volto coperto da passamontagna. Con ogni probabilità erano sul punto di perpetrare una rapina ai danni di un’attività commerciale della zona. Due giovani sono sati bloccati e disarmati prima di entrare in azione da un poliziotto della Squadra Mobile di Brindisi che li ha incrociati lungo il suo cammino.

E’ accaduto nel pomeriggio di oggi (6 settembre) in via Lussemburgo, al rione Bozzano, stradina che costeggia parco Maniglio. Da quanto appreso, i due hanno raggiunto il quartiere a bordo di uno scooter. Il motociclo è stato parcheggiato alle spalle del parco. Poi, a piedi, hanno costeggiato il polmone verde, dirigendosi verso via Germania. Lì, in prossimità dell’incrocio, si trovano il supermercato Di Meglio e l’Eden Café.

Arrivati a poche decine di metri dall’obiettivo, i malfattori hanno avuto la sfortuna di incontrare un poliziotto in borghese. L’agente, insospettito dal loro modo di comportarsi, deve averli scrutati. Quando si è accorto del coltello, ha sbarrato loro la strada e nel giro di pochi istanti li ha bloccati. Poi ha chiesto ausilio ai colleghi.

I due sono stati condotti in questura, dove la loro posizione è al vaglio della polizia. Il coltello, i passamontagna e gli scooter sono stati posti sotto sequestro. La scena è stata notata da numerosi cittadini. Il parco era infatti pieno di bambini accompagnati da nonni e genitori.