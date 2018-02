Un pomeriggio di domenica con la narrativa per bambini

BRINDISI - Un appuntamento dedicato ai bambini per un pomeriggio all’insegna di filastrocche, musica e tante storie. Si terrà domani, domenica 25 febbraio, alle ore 17.30, presso ilFeltrinelli Point Brindisi di corso Umberto I 113, con ingresso libero, la presentazione del nuovo libro di Gianluigi Cosi “Camilla Clorofilla e il bosco che brilla” edito da Il Raggio Verde. Ad accompagnare l’autore in un viaggio musicale fatto di canzoni, filastrocche e storie sarà Paola Giglio.

Dopo il successo editoriale di “Betta Caretta e gli amici della macchia”, una nuova raccolta di “filastrocche tra le foglie e il cielo” per far capire, in particolar modo ai bambini, l’importanza e il ruolo fondamentale che gli alberi e le piante hanno nell’ecosistema. Perché è necessario sensibilizzare sin dalla più tenera età al rispetto della Natura e dell’Ambiente, promuovere la conoscenza dell’ecosistema boschivo, la tutela della biodiversità e il rispetto delle specie arboree.

Ispirandosi a Gianni Rodari, che considera il suo grande maestro, Gianluigi Cosi ha scelto di addentrarsi nel mondo della letteratura per l’infanzia scegliendo la cadenza ritmata della filastrocca per dar spazio alla sua immaginazione e invitare grandi e piccini a sognare e a giocare con le parole e con esse a conoscere l’ambiente che va amato e rispettato.