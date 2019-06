Pompiere muore durante intervento, al comando di Brindisi bandiere a mezz'asta

TARANTO - Un vigile del fuoco di 54 anni Antonio Dell’Anna di Fragagnano (Ta), in servizio al distaccamento di Grottaglie, è deceduto la notte scorsa in seguito a un'esplosione avvenuta durante l'intervento per un camion in fiamme in un circolo ippico nelle campagne tra San Giorgio Jonico e Pulsano, nel Tarantino.

Lutto nella grande famiglia dei Vigili del Fuoco, anche i colleghi di Brindisi si uniscono al dolore dei familiari e dei colleghi del 54enne: presso il comando provinciale di via Nicola Brandi bandiere a mezz’asta per tutta la giornata di oggi.

Il rogo dove il pompiere ha trovato la morte è scoppiato intorno all’una della notte tra ieri e oggi, martedì 11 giugno. Il vigile era impegnato insieme alla sua squadra nello spegnimento dell'incendio di un camion, parcheggiato, adibito in parte al trasporto di cavalli e fieno. Mentre tentava di aprire uno dei portelloni posteriori c’è stata un’esplosione che lo ha travolto. Sul posto è stata inviata un’ambulanza del 118 ma i sanitari nulla hanno potuto fare per strapparlo alla morte.

Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha espresso cordoglio, scrivendo in un Tweet: "Lutto nel Corpo nazionale. È deceduto stanotte un collega vigile del fuoco mentre operava per l'incendio di un autocarro a San Giorgio Jonico. Il Capo del Corpo Dattilo e tutti i colleghi si stringono alla famiglia in questo momento di dolore".

Cordoglio anche dalla Cgil Nazionale “Ancora una vittima sul lavoro, ancora un Vigile del Fuoco, ancora un lavoratore da ricordare non per ciò che ha fatto ma per ciò che non farà più”.

