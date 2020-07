Pompieri impegnati nella notte tra incendi, incidenti e alberi caduti

BRINDISI – Nottata piena di interventi quella tra ieri e oggi, giovedì 2 luglio, per i vigili del fuoco del Brindisino. Oltre alle decine di incendi di sterpaglie sparse su tutto il territorio, i pompieri sono stati chiamati per un incendio auto, un incendio di attrezzature agricole in un cortile privato, un incidente e un albero caduto.

All’1.50 una squadra si è recata in via Cappuccini a Brindisi per spegnere un rogo divampato su un’auto. Alle 4 gli uomini del 115 sono stati chiamati in via Ippolito Nievo, sempre a Brindisi, per un incendio in un giardino dove c’erano attrezzature agricole.

Alle 6 a Mesagne in via Monti per mettere in sicurezza un’auto ribaltata in seguito a un incidente stradale. E alle 6.30 in via Vespucci a Brindisi per un albero di pino caduto sulla sede stradale che per fortuna non ha provocato danni. Continua incessante la richiesta di interventi per le sterpaglie a fuoco che mettono a rischio alberi di ulivo e colture varie e in alcuni casi anche abitazioni private.