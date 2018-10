Posti in piedi sul pullman degli universitari: "A rischio la nostra sicurezza"

BRINDISI – Si viaggia in piedi a bordo del pullman della Stp che collega Brindisi al polo universitario dell’Ekotecne (Lecce). Come si vede nelle foto inviate in redazione da uno studente, i sedili sono tutti occupati. Il corridoio è pieno. La sicurezza, in queste condizioni, non può che essere precaria.

“Paghiamo ben 70 euro di abbonamento o tre euro a biglietto al giorno – afferma un universitario brindisino – per viaggiare in questo modo. Siamo stufi. Chiediamo un servizio adeguato all’esborso che sosteniamo per andare a studiare o a lavorare”. Da quanto riferito dallo studente, diverse segnalazioni sono state inoltrate alla Società di trasporto pubblico. “Ma anziché migliorare – spiega – la situazione peggiora di giorno in giorno. Bisogna fare qualcosa”.

