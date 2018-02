Prefetto, appello ai candidati: "Il confronto avvenga in un clima di serenità"

BRINDISI - In vista della consultazione elettorale del prossimo 4 marzo, per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato, si è tenuto in prefettura un incontro con i rappresentanti dei partiti e gruppi politici interessati, convocato dal prefetto con lo scopo di promuovere un momento di condivisione sullo svolgimento della campagna elettorale.

Il prefetto ha richiamato l’attenzione dei rappresentanti politici sulla esigenza che l’attività di propaganda elettorale, che si appresta ad entrare nel vivo, sia improntata a correttezza e rispetto delle regole e si faccia carico della necessità, quantomai avvertita in questo momento, che il confronto politico si svolga in un clima di serenità e moderazione dei toni, nell’interesse degli elettori e delle stesse formazioni politiche.

Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato altresì rappresentanti delle forze dell’ordine e dei omandi delle Polizie Municipali della provincia, sono stati approfonditi, in particolare, alcuni degli aspetti più ricorrenti e di maggiore interesse della disciplina della propaganda elettorale, anche sulla scorta dei principali orientamenti del Ministero dell’Interno.

Ulteriori incontri saranno promossi dai comuni, per disciplinare lo svolgimento di comizi e altre manifestazioni elettorali, al fine di salvaguardare tutti gli interessi pubblici coinvolti.