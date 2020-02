Va a prelevare con Postepay asportata: filmato e denunciato

TORRE SANTA SUSANNA – Era entrato in possesso della carta di credito asportata dall’abitazione di una pensionata di 70 anni, fatto avvenuto a gennaio, poi era andato a fare un prelievo al Postamat dell’ufficio postale della cittadina, Torre Santa Susanna. Su querela presentata dall’intestataria della carta, i carabinieri non ci hanno messo molto a visionare le immagini registrate dalla telecamera puntata sulla cassa automatica, incrociandole con l’ora e il giorno del prelievo registrato dal sistema informatico di Poste Italiane, identificando quindi il soggetto, un 40enne del luogo, che è stato denunciato per ricettazione ed indebito utilizzo di carta di credito.