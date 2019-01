Prendono a sassate la vetrata del panificio e rubano soldi dalla cassa

SAN PIETRO VERNOTICO – Due furti in pochi giorni ai danni di imprenditori locali: la notte scorsa è stato preso di mira il panificio Mazzotta sito in via Lecce, qualche notte fa il punto vendita dell' azienda Vnicola Mediterranea sita in via Maternità Infanzia. In entrambi i casi chi ha agito ha mirato al registratore di cassa.

Il furto al panificio è stato perpetrato intorno all’una: ignoti dopo aver raggiunto l’attività commerciale a bordo di un’auto, hanno rotto con una pietra la vetrata, si sono introdotti all’interno prelevando il cassettino del registratore di cassa. La rivendita di prodotti da forno è dotata di sistema di allarme collegato con l’istituto di vigilanza G4 a cui è giunta la segnalazione di furto non appena è stato rotto il vetro. Sul posto si è immediatamente recata una pattuglia già in servizio ma al suo arrivo i malfattori erano già lontani.

I proprietari abitano accanto al panificio, sono stato svegliati dal rumore provocato dai ladri ma anch’essi non sono riusciti a cogliere i malfattori sul fatto. I vigilantes hanno richiesto l’intervento dei carabinieri che hanno eseguito un sopralluogo, sul pavimento è stato trovato il registratore di cassa. Fino alla tarda mattinata di oggi non era ancora stata sporta denuncia.

Pressoché stesso modus operandi per il furto alla cantina: ignoti dopo aver scavalcato il muro di recinzione si sono diretti al punto vendita, hanno rotto la vetrata e si sono impossessati degli spiccioli presenti in cassa. Sul caso indagano i carabinieri.