Presidenti di seggio, pomeriggio di lezione a Palazzo di città

BRINDISI - Presidenti di seggio a lezione a Palazzo di città, in vista delle elezioni del 10 giugno prossimo, quando i brindisini saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco e i 32 consiglieri. Impegno importante per quanti sono stati nominati dalla Corte d'Appello di Lecce a ricoprire l'incarico. E full immersion necessaria, oggi pomeriggio (giovedì 7 giugno 2018).

L'Amministrazione comunale di Brindisi, anche per la versione 2018 delle elezioni, ha organizzato un mini corso di studio per i presidenti, sotto forma di aggiornamento, con inizio previsto alle 15.30. Il salone di rappresentanza Mario Marino Guadalupi diventerà aula per la full immersion, aperta a chiunque ne abbia interesse. Chi? Gli elettori in generale e in particolare i rappresentanti di liste ai quali, proprio in queste ore, è conferito incarico nell'esclusivo interesse delle forze politiche che rappresentano.

La lezione si è resa necessaria per fornire ai presidenti dei seggi tutte le nozioni e soprattutto una guida pratica da seguire al momento dello scrutinio, per assicurare maggiore velocità nelle operazioni di conteggio delle preferenze. Perché potrebbero esserci dubbi di fronte all'esercizio del voto disgiunto, per esempio. Così come nei casi di schede che - disposizioni di legge alla mano - vanno dichiarate nulle. La responsbailtà dei seggi, è dei presidenti.

La lezione andrà avanti per tutto il pomeriggio e sarà tenuta dai dirigenti del Comune di Brindisi. Sarà fornito anche materiale cartaceo utile. I presidenti e i brindisini avranno modo di fugare ogni dubbio.