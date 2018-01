Rintracciato a Fasano soggetto sfuggito ad una operazione antidroga

FASANO – Rintracciato e arrestato un soggetto originario di Fasano che si era sottratto alla cattura nello scorso mese di ottobre nel corso di una operazione antidroga condotta dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata. Girolamo Spagnuolo, 47enne, era sparito prima che i militari lo raggiungessero per notificargli il provvedimento restrittivo, legato ad una complessa attività d’indagine condotta dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia della nota città costiera del Napoletano.

I fatti contestati anche a Spagnuolo risalgono al periodo giugno-dicembre 2015. L’indagato è stato cercato dai carabinieri di Torre Annunziata nella zona di Fasano, dove è stato infine localizzato, e i militari della compagnia locale, ricevuta la notizia della presenza del latitante, hanno avviato immediatamente le indagini riuscendo a individuare il rifugio di Girolamo Spagnuolo e a catturarlo.

L’arrestato aveva cercato di depistare i militari presentandosi come persona separata dalla moglie e in cerca di una sistemazione momentanea, ma vistosi scoperto non ha opposto resistenza alla cattura e, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria. Nel corso delle operazioni di arresto, a seguito di perquisizione, il 47enne è stato trovato in possesso di 1,5 grammi di hascisc, e quindi è stato anche segnalato come assuntore alla Prefettura di Brindisi.