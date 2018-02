Preso mentre ruba transenne: nascondeva sdraio e betoniera rubate

OSTUNI – Inconsapevole di essere monitorato, ha rubato diverse transenne della pubblica amministrazione sotto al naso dei poliziotti. Non solo, gli agenti lo hanno sorpreso anche in possesso di una betoniera, 30 tubolari in ferro per impalcatura, 40 morsetti in ferro sempre per impalcatura, 10 ombrelloni e otto sdraio da lido balneare. Il tutto provento di furto. E’ stato arrestato in flagranza di reato per il reato di furto e denunciato a piede libero per ricettazione il 43enne Gaetano Moro, di Ostuni. L’uomo è stato ammanettato (e condotto presso la sua abitazione in regime di domiciliari) al culmine di un appostamento dei poliziotti del commissariato della Città Bianca.

Una pattuglia in borghese ha seguito Moro mentre si dirigeva in località Foragno, nelle campagne di Ostuni. Il 43enne si è fermato con la sua auto all’altezza di un sito delimitato da transenne a causa dello smottamento del manto stradale. L’uomo ha preso alcune transenne, le ha spostate dietro a un muretto, le ha messe nella macchina ed è andato via. Qualche minuto dopo è tornato e, sempre davanti agli occhi dei poliziotti, si è ripetuta la stessa scena. A quel punto le forze dell’ordine sono uscite allo scoperto, bloccando Moro. Nel corso della successiva perquisizione sono stati recuperati anche la betoniera e gli altri oggetti provento di furto.

Le transenne sono state subito restituite alla polizia locale di Ostuni. La betoniera e il materiale di cantiere sono tornati ai legittimi proprietari. Gli ombrelloni e le sdraio sono custoditi in stato di sequestro presso il commissariato in attesa dell’individuazione dei titolari.

In sede di convalida dell’arresto, il giudice ha sottoposto Moro alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Ostuni con prescrizione di non uscire dalla sua abitazione dalle ore 21 alle ore 6 di ciascun giorno. Le indagini vanno avanti e potrebbero avere a breve ulteriori sviluppi.