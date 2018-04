Pretende di far visita fuori orario a un paziente: infermiere minacciato

FRANCAVILLA FONTANA – Pretendeva di far visita a un parente fuori dall’orario consentito e ha minacciato un infermiere che non si è piegato a tale richiesta. E’ stato denunciato a piede libero per minaccia ad incaricato di pubblico servizio un artigiano di Francavilla Fontana. L’uomo è stato segnalato alla magistratura dai carabinieri della stazione di Francavilla Fontana, al culmine di una serie di accertamenti.

Da quanto appurato dai militari, l’uomo, nei giorni scorsi, si era recato intorno alle 23 in un reparto dell’ospedale Camberlingo di Francavilla, per visitare un parente. L’orario di visita, però, era terminato da un pezzo.