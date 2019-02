Controlli dei carabinieri a Mesagne, denunciate due persone

MESAGNE - I carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella città di Mesagne. Il servizio ha interessato anche le aree periferiche e le contrade rurali. Nel corso del “largo raggio” i militari hanno denunciato in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere un 22enne disoccupato del luogo, che perquisito è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico, sottoposti a sequestro, della lunghezza rispettivamente di 19 e 16 centimetri occultati all’interno del giubbino. In relazione alla presenza dei coltelli il giovane non ha saputo fornire giustificazioni.

Sono stati segnalati alla prefettura, invece, tre giovani trovati in possesso a seguito di perquisizione personale, di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale. In totale sono stati rinvenuti 7 grammi tra marijuana e hascisc nonché 0.40 grammi di cocaina, il tutto sottoposto a sequestro. Nel complesso, i carabinieri hanno eseguito 15 perquisizioni tra personali e domiciliari, identificato 74 persone di cui 16 di particolare interesse operativo, controllato 39 autoveicoli oltre a 2 esercizi pubblici.

Sono state anche controllate 11 persone sottoposte a misure cautelari e di prevenzione, ed elevate 14 contravvenzioni al codice della strada, privilegiando quelle violazioni che concretizzano pericolo per gli stessi conduttori mettendo a repentaglio l’incolumità pubblica. Una delle contravvenzioni ha riguardato i rumori molesti particolarmente fastidiosi. Altre due contravvenzioni hanno riguardato la guida senza cintura, 1 la guida con lenti, 1 senza il casco e 1 per circolazione con veicolo sottoposto a sequestro.

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, è stata ritirata la patente e denunciato un 40enne, fermato alla guida di una Fiat Punto di proprietà di un congiunto. L’uomo dapprima sottoposto ad accertamenti preliminari con “Alcolblow” è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 0.95 grammi per litro, poco dopo si è rifiutato di sottoporsi alle analisi per la verifica del tasso alcolemico. La patente di guida gli è stata ritirata e il veicolo affidato a persona idonea.