Prime nevicate nella notte: strade imbiancate nel Brindisino

BRINDISI – La neve, come nelle previsioni, è arrivata nel cuore della notte, imbiancando numerosi Comuni della provincia di Brindisi. I cittadini dei pesi a sud (Cellino San Marco, San Pietro Vernotico, San Donaci, San Pancrazio Salentino e Torchiarolo) e nord (Ostuni, Fasano, Ceglie Messapica, San MIchele Salentino) del capoluogo si sono svegliati con auto e strade innevate. A Brindisi, invece, si sono registrate spruzzate di neve, particolarmente consistenti fra le 6,45 e le 7,30, ma i fiocchi si sono dissolti rapidamente.

I volontari della Protezione civile, sotto il coordinamento dei Coc (centri operativi comunali) lavorano da ore a pieno regime con mezzi spargi sale per garantire la percorribilità delle strade comunali.

A Cellino San Marco sono in azione quattro mezzi, inclusi due spargi sale, del gruppo comunale di Protezione civile, oltre a 12 operatori. L’intervento di uno spargi sale è stato richiesto in particolare sulla strada per San Pietro Vernotico. Anche a Villa Castelli i volontari della Protezione civile hanno lavorato tutta la notte con i mezzi spargi sale per liberare le strade da neve e ghiaccio.

L’asfalto ghiacciato ha creato disagi fin dalla notte. Ne sa qualcosa un automobilista che intorno alle ore 3 ha perso il controllo del veicolo, finendo in un canalone che costeggia la strada per il mare fra San Pietro Vernotico e Campo di Mare, alle porte di San Pietro Vernotico. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Fortunatamente il malcapitato non ha riportato ferite.

La situazione è monitorata costantemente dai comandi di polizia locale, in sinergia con i volontari della Protezione civile dei Comuni interessati dalla nevicata e in contatto con il dipartimento regionale di Protezione Civile. L'amministrazione comunale di Ceglie Messapica segue l'evolversi delle condizioni meteorologiche grazie anche alle indicazioni del meteorologo Michele Conenna dell'Associazione Meteo Puglia e Dintorni.