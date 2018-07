Prince: "Danni al motore riparati, nave attesa mercoledì a Brindisi"

BRINDISI – Il traghetto Prince della compagnia Europeanseaways è atteso per mercoledì prossimo (18 luglio) a Brindisi. “La visita ispettiva al traghetto condotta nel porto di Igoumenitsa dalla Capitaneria di porto di Brindisi e dalla Guardia costiera greca- si legge in una nota dell’Autorità di sistema portuale dell’Adriatico Meridionale - si è appena conclusa e ha avuto esito positivo. La nave è autorizzata all’entrata in linea tra il porto di Brindisi e quelli greci di Corfù e Igoumenitsa. Nel pomeriggio erano stati riparati i danni al motore determinati dall'intasamento dei filtri.”.

Il primo viaggio del Prince da Brindisi alla Grecia era previsto per le ore 20 di sabato scorso. Ma la nave, come noto, non ha lasciato il porto di Igoumenitsa a causa di un problema tecnico. Dei 400 passeggeri che sarebbero dovuti partire quella sera, 150 sono stati riprotetti, la sera stessa, su Grimaldi e sono partiti a spese della compagnia. La restante parte, la stessa compagnia, li ha riprotetti domenica su una nave del gruppo Grimaldi, partita da Brindisi poco dopo le ore 14.