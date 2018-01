Principio di incendio a causa di una sigaretta: panico in un appartamento

BRINDISI – Pessima idea quella di gettare in un cestino la cicca di una sigaretta. Ne sa qualcosa una famiglia residente in un appartamento al sesto piano di un palazzo in via Verona, al rione Santa Chiara, che intorno alle ore 13,30 di oggi (10 gennaio) ha chiamato i vigili del fuoco per un principio di incendio.

La stanza, all’improvviso, è stata invasa dal fumo. Una squadra di pompieri si è recata rapidamente sul posto, insieme a un’ambulanza con personale del 118 e a una pattuglia di poliziotti della Sezione volanti.

Fortunatamente l’intervento del personale sanitario non è stato necessario. Tutte le persone che si trovavano all'interno dell'abitazione, infatti, sono uscite incolumi da questa piccola disavventura. Certo è che si sono vissuti momenti di trambusto, nel condominio.