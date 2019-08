Principio di incendio in negozio multietnico, vigili del fuoco evitano il peggio

BRINDISI – Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi, sabato 10 agosto, in corso Umberto I a Brindisi per un principio di incendio in un negozio di prodotti orientali.

Per fortuna i pompieri, giunti dal comando provinciale di via Nicola Brandi, sono riusciti a intervenire prima che la situazione degenerasse. Da quanto si apprende si è trattato di un corto circuito sviluppatosi nella cassetta di derivazione posta dietro a uno scaffale. Il negozio in quel momento era chiuso, l’interno si è riempito di fumo e i danni sono limitati a qualche pacco di riso.