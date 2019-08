Il "Prince" di nuovo bloccato a Corfù: 800 passeggeri a terra a Brindisi

BRINDISI – E’ già accaduto lo scorso anno e si sta ripetendo in queste ore. Il traghetto Prince della European Seaways è rimasto bloccato a Corfù a causa di un’avaria alle macchine. Oltre 800 turisti alle 21 di stasera (lunedì 12 agosto) si sarebbero dovuti imbarcare a Costa Morena Ovest per raggiungere l’isola greca e Igoumenitsa, ma la nave non partirà. Lo ha comunicato l’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale attraverso una nota pubblicata sulla sua pagina Facebook.

Circa la metà degli oltre 800 passeggeri che sarebbero dovuti partire stasera non risiedono in Puglia e dovranno quindi trovare una sistemazione per la notte. L'amministrazione comunale e la Capitaneria di porto al comando del capitano di vascello Giovanni Canu, recatosi presso il terminal privato di Costa Morena, assieme alla Polizia di Frontiera, si sono attivati per dare accoglienza ai turisti fra le strutture alberghiere della città e della provincia, con rimborso spese a carico della compagnia.

Il problema alle macchine, da quanto comunicato alla Capitaneria di porto, nel tardo pomeriggio è stato risolto. In questi minuti è in corso un'ispezione a bordo del traghetto. Se le autorità greche daranno il via libera, il Prince salperà in serata alle 22 ora ellenica e sarà a Brindisi alle 8 del mattino di domani 13 agosto, per scaricare, reimbarcare e ripartire alle 11 per Kerkyra e Igoumenitsa. La nave sta già imbarcando a Corfù passeggeri e camion.

L’Authority con il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera di Brindisi, Comune di Brindisi, Polizia Locale e l’Agenzia della nave ha attivato “tutte le misure utili – si legge nel comunicato - per mitigare i disagi per gli oltre 800 passeggeri”. L’ente portuale “ha predisposto l’apertura straordinaria e continuativa del terminal passeggeri e del terminal crociere, il rafforzamento del servizio di pulizia e di security portuale. I bar presenti in porto resteranno aperti H 24”.

“Il Comune di Brindisi e la Polizia locale hanno attivato il servizio di Protezione civile per supportare i passeggeri. L’agenzia marittima Lorusso di Bari ha chiesto ai gestori del terrminal privato di Costa Morena di mettere a disposizione la sala superiore della struttura, impegnandosi a sottoscrivere una dichiarazione di impegno finalizzata a rimborsare ai passeggeri tutte le spese di vitto e di alloggio nella giornata di oggi”. E' prevista anche la distribuzione di panini e bevande, con l'allestimento di un buffet.

Stessa situazione, come detto, si verificò il 14 luglio 2018, quando centinaia di turisti provenienti da tutta Italia e dall’estero trascorsero la notte nel porto di Brindisi a causa del mancato arrivo del Prince, anche in quel caso bloccato a Corfù da problemi al motore che vennero riparati nei giorni successivi.

Articolo aggiornato alle 20,15 del 12 agosto 2019 con la notizia della riparazione dell'avaria e lo spostamento della partenza al 13 agosto