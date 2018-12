Problemi alla centralina: auto in sosta prende fuoco

ERCHIE – La centralina era andata in blocco e l’auto non si accendeva più. Per questo ci sono pochi dubbi sulla natura accidentale di un incendio che la scorsa notte (fra mercoledì 26 e giovedì 27 dicembre) ha investito un'auto in sosta in via Duca degli Abruzzi, a Erchie.

La macchina era stata parcheggiata intorno alle 00,30 da un ragazzo proveniente da un altro Comune. Non riuscendo a mettere in moto il veicolo, il giovane un paio di ore dopo si è fatto venire a prendere dal padre. Intorno alle 3,30, si è sviluppato l’incendio. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana e i carabinieri della locale compagnia, per i rilievi del caso.