Processione notturna: centinaia di fedeli dietro alla statua della Madonna

BRINDISI – Anche quest’anno centinaia di persone si sono svegliate nel cuore della notte per prendere parte alla processione della Madonna dell’Assunta, tradizionale evento religioso che apre la giornata di Ferragosto. I fedeli si sono ritrovati alle 4 presso la Basilica Cattedrale per assistere al momento in cui la statua della Vergine, trasportata in spalla da un gruppo di volontari che ogni anno si mette in testa al corteo, usciva dalla chiesa.

Poi da piazza Duomo il lungo serpentone di devoti, scortato dagli agenti della polizia locale, si è messo in cammino verso la chiesa del cimitero di Brindisi, percorrendo il lungomare Regina Margherita, i corsi cittadini e via Porta Lecce. L'edificio religioso non poteva contenere l'enorme massa di fedeli. Per questo è stato allestito un maxi schermo sul quale è stata proiettata la messa presieduta, come di consueto, dal vescovo di Brindisi, monsignor Domenico Caliandro.

Gallery