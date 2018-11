Processo per la morte di Sergio Ragno, sentiti due ufficiali

BRINDISI - Due ufficiali dei carabinieri sono stati sentiti come testimoni nel processo scaturito dall'incidente stradale in cui perse la vita il carabiniere di Brindisi Sergio Ragno, il 17 giugno 2004. Ragno aveva 24 anni. Quel pomeriggio era impegnato in un intervento antidroga nel parco delle Cascine di Firenze, assieme a cinque colleghi.

L'istruttoria testimoniale mira ad accertare la sussistenza del requisito di “servizio istituzionale e comandato”, con riferimento al decesso del carabiniere. Nell'udienza scosa, sono stati interrogati due ufficiali superiori dell’ Arma, i quali, all’ epoca del decesso di Sergio Ragno, appartenevano alla scala gerarchica e ricoprivano l’ incarico, rispettivamente, di comandante della Prima squadra del Nucleo Radiomobile e di comandante del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Firenze.

Nella prossima udienza, fissata per il 29 gennaio 2019, sono già stati citati a comparire, per rendere la loro testimonianza, sia il Comandante Generale dell’ Arma Giovanni Nistri , sia l’ ex Comandante Generale Tullio del Sette