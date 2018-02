Procura, si è insediato Antonio Negro nominato aggiunto dal Csm

BRINDISI - Ritorna a Brindisi il pm Antonio Negro, dopo sette anni trascorsi a Lecce. Ieri si è insediato come procuratore aggiunto, dopo la deliberazione del plenum del Consiglio superiore della magistratura (Csm).

Negro si occuperà dei reati contro la pubblica amministrazione. A Brindisi raggiunge il procuratore capo Antonio De Donno, con il quale ha avuto modo di lavorare in questo ultimo periodo. E infatti, nella prima dichiarazione resa da Negro, c’è stato anche un riferimento a De Donno, come capo della squadra di lavoro della quale è entrato a far parte ufficialmente.

A Brindisi Negro, come si ricorderà, è stato per un certo periodo di tempo occupandosi del coordinamento di una serie di inchieste, tra le quali quella che portò al sequestro del villaggio Acque Chiare, sorto lungo la costa a Nord del capoluogo, il 28 maggio 2008, contestando la lottizzazione abusiva assieme al pm Adele Ferraro. Il processo pende in Cassazione.

Il neo procuratore aggiunto prende il posto di Nicolangelo Ghizzardi. E’ nativo di Veglie, in provincia di Lecce, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode all’università degli studi di Bari, poi ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato e successivamente ha intrapreso il percorso che lo ha portato a diventare magistrato.

Nel corso della carriera come pubblico ministero, Negro ha prestato servizio a Crotone, prima di arrivare a Brindisi ed essere trasferito negli uffici della Procura salentina. Qui ha coordinato, di recente, l’inchiesta sulle presunte infiltrazioni della criminalità organizzata nel Comune di Surbo.