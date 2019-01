Professionista rifiuta di sottoporsi al test per l'alcol: denunciato

SAN DONACI - Un professionista di 47 anni è stato denunciato dai carabinieri di San Donaci per essersi rifiutato di sottoporsi al test per la verifica dell'eventuale assunzione di alcol. La patente di guida gli è stata ritirata. Era alla guida di un'auto presa a noleggio, è stato fermato per un controllo nella tarda serata di ieri, in via Cellino, a San Donaci.

