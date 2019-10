Con "profilo" falso, molesta la ex convivente su Facebook: denunciato

LATIANO - Un 47enne residente a San Benedetto del Tronto (Ap) e domiciliato in Germania è stato denunciato dai carabinieri per atti persecutori nel confronti della ex convivente, una 50enne di Latiano. La donna ha dichiarato di essere stata vittima di continue molestie su Facebook, con commenti offensivi e diffamatori pervenuti negli ultimi giorni dal profilo Fake che l’uomo aveva creato con un nome falso.