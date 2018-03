Prosecco made in Bulgaria: sequestrate 14mila bottiglie nel porto di Brindisi

BRINDISI - "Vino italiano". Prosecco, ma prodotto in Bulgaria. Il carico di 13.812 bottiglie è stato posto sotto sequestro dai finanzieri di Brindisi e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane, dopo aver fermato un camion proveniente dalla Grecia. Il conducente del mezzo, un bulgaro di 68 anni, è stato denunciato.

Il sequestro

Il controllo è stato eseguito nei giorni scorsi nell’ambito dei potenziati servizi di vigilanza operati all’interno dell’area portuale. Il mezzo, stando a quanto accertato dai finanzieri, era diretto in Francia: trasportava 13.812 bottiglie (da 0,75 lt) di prosecco e sulle scatole c'era la scritta “product of italy”, mentre sulle bottiglie, la dicitura “wine of italy” e “product of italy”.

Contattata la società produttrice del prosecco la stessa confermava che tutta la merce trasportata era stata prodotta con uve coltivate in Bulgaria. Sulla base delle evidenze investigative acquisite, le fiamme gialle ed i funzionari doganali hanno sottoposto a sequestro penale tutte le bottiglie di prosecco.

La denuncia

Il conducente del camion , P.A. (68 anni), di nazionalità bulgara, è stato segnalato a piede libero all'autorità giudiziaria. L’attività di servizio rientra nel più ampio contesto delle attività di intensificazione dell’azione di tutela del “made in Italy” svolta dalla Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico finanziaria, a difesa del mercato nazionale.

