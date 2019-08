Sub scomparso: proseguono le ricerche al largo del porto di Brindisi

BRINDISI – Proseguono anche con l’ausilio di un elicottero le ricerche di L. M., 58 anni, sub di Brindisi che risulta disperso dalle ore 22 di mercoledì (28 agosto), mentre effettuava una battuta di pesca circa 4 miglia a est dell’imboccatura del porto di Brindisi, nei pressi della rada situata di fronte a Punta della Contessa, con l’ausilio di una barca d’appoggio a bordo della quale si trovavano degli amici.

Le operazioni di ricerca, coordinate dalla Capitaneria di porto di Brindisi, hanno coinvolto per tutta la notte le motovedette della Guardia costiera, i sommozzatori del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi (in ausilio dei quali sono arrivati in mattinata i colleghi del comando provinciale di Taranto), alcune unità da diporto e un motopesca. Alle prime luci del giorno si è aggiunto alle ricerche anche un velivolo della Marina Militare. Alle 9 ha raggiunto lo scenario delle operazioni un elicottero dei vigili del fuoco decollato da Bari.

Il motopesca che partecipa alle ricerche è lo stesso che alle 22 di ieri ha lanciato l’allarme alla Capitaneria di porto di Brindisi. La dinamica dei fatti è in fase di accertamento. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sembra che il peschereccio, in uscita dal porto, abbia agganciato la cima della boa di segnalazione del sub trascinandola per alcune centinaia di metri. Gli amici del 58enne, resisi subito conto dell’accaduto, hanno recuperato la boa, ma del pescatore nessuna traccia.

Nel corso della mattinata verranno ascoltati dal personale della Capitaneria sia l’equipaggio del motopesca che gli amici di L.M., un esperto sub.