La fogna tracima in piazza Raffaello ma nessuno risolve il problema

BRINDISI - Segnalazione al giornale giuntaci dal quartiere S.Elia di Brindisi stamani: "Buongiorno queste sono le condizioni in cui versano i 48 alloggi popolari siti in Piazza Raffaello, quartiere S.Elia: otturazione della rete fognante con fuoriuscita di liquami in zone pedonali, condominiali e pubbliche".

"A seguito di numerose segnalazioni ai vigili urbani ed al Comune la risposta è stata sempre la stessa: 'Bisogna aspettare 50 giorni per la prossima gara d'appalto perché il Comune non ha disponibilità economica per sanare la situazione'... Intanto noi inquilini continuiamo a vivere in queste condizioni igienico sanitarie precarie, costretti a non poter aprire neanche le finestre della propria abitazione. Vi ringrazio per l'attenzione rivoltami. Buona giornata".

Domanda: è possibile che il Comune di Brindisi non disponga di un servizio di manutenzione delle reti fognarie, e di pronto intervento in situazioni simili? Chi devono chiamare i cittadini perchè sia risolto un problema di evidente rilievo anche sanitario? La Asl, i carabinieri del Noe o del Nas, i pompieri, l'Esercito?