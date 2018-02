Il M5S: "Ancora aperto il problema dell'errore nelle cartelle Tari"

SAN VITO DEI NORMANNI – Errori nelle cartelle Tari spedite dal Comune di San Vito dei Normanni ai cittadini ancora in attesa di una riparazione: lo sostiene il Movimento 5 Stelle, che aveva presentato una interrogazione in consiglio comunale il 30 novembre scorso, seduta in cui – in risposta – l’assessore alle Finanze ammise l’esistenza del problema imputandolo ad una questione applicativa, e annunciando una conferenza stampa in cui i cittadini avrebbero ricevuto debiti chiarimenti.

Tutto ciò non è ancora avvenuto, denuncia il M5S di San Vito dei Normanni, mentre il problema è riaffiorato recentemente, quando il Comune di San Vito “assieme a San Michele Salentino, Cellino San Marco e Mesagne si è rivolto al Ministero e all’Anci per chiedere una soluzione al problema ed evitare tracolli finanziari. Qualcuno forse si è svegliato, anche se l’incontro non ha portato a risultati rilevanti poiché ogni amministrazione deve confrontarsi con le rispettive specifiche situazioni”.

Il M5S si chiede perciò “perché intraprendere un’azione congiunta se ogni singola realtà amministrativa sulla Tari ha problematiche diverse? Perché rallentare ulteriormente la macchina burocratica? Perché il Comune non agisce in maniera autonoma? Per questa amministrazione perdere tempo - accusa il M5S - è diventato un mestiere e far attendere i cittadini, purtroppo, una triste consuetudine. Da parte nostra la promessa è quella di continuare ad interessarci dell’argomento finché non avremo risposte chiare e soluzioni certe”.