Protesta guardie Securpol "mancato riconoscimento dei diritti dei lavoratori"

BRINDISI - Sit-in delle guardie particolari giurate Securpol operanti sul territorio di Brindisi martedì 27 marzo prossimo. Dalle 10 alle 17 in aeroporto (ingresso Partenze) e davanti alla Prefettura dalle 10 alle 12. A renderlo noto le Segreterie Unitarie Filcams Cgil , Fisascat Cisl Ta Br e Uiltucs Uil in una nota inviata agli organi di informazione riportata di seguito.

In virtù dei principi su cui la nostra costituzione è fondata “Diritto al lavoro uguale per tutti”, oggi pur avendo più volte invitato l’azienda Securpol Puglia nei diversi incontri sindacali, continuiamo a riscontrare l’assenza e il totale disinteressamento, l’apatia al riconoscimento dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici operanti nei diversi siti in appalto come Guardie Particolari Giurate.

Stigmatizziamo il comportamento aziendale in materia: gestione turni di lavoro; mancato riposo; struttura della busta paga in merito a quota Tfr, errata data assunzione e quota Fasiv; mancata programmazione rispetto ferie; mancato rispetto nel pagamento esigibile dai lavoratori dello stipendio nella data stabilità; mancato pagamento dei permessi individuali 2017 così come previsto dal Ccnl vigente; mancato versamento da oltre un anno delle quote Tfr ai fondi complementare e privati.

Inoltre si riscontra che le Guardie Particolari Giurate del territorio di Brindisi dipendenti della Securpol Puglia vengono ulteriormente discriminate rispetto ai loro colleghi pur svolgendo lo stesso servizio in virtù del fatto che non gli viene riconosciuto la parte economica e normativa riveniente da contrattazione integrativa.

Per tali motivi, le scriventi OO. SS., a sostegno delle segreterie regionali che hanno avviato la procedura prevista ai sensi della 146/90, comunicano un sit – in, in aeroporto (ingresso Partenze) per il prossimo martedì 27 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 e dinanzi alla Prefettura dalle 10.00 alle 12.00 . Si comunica che per l’intera fascia oraria, il presidio sarà effettuato dai lavoratori Securpol Puglia non in servizio.