Nuova protesta a Restinco: gli ospiti appiccano degli incendi

BRINDISI - Una nuova protesta si è verificata intorno alle ore 20.30 di ieri (lunedì 9 marzo) all’interno del Centro di permanenza per rimpatrio di Restinco, a Brindisi. Alcuni ospiti della struttura, da quanto appreso, hanno appiccato degli incendi nel lotto C. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco. Intervenuta anche la Polizia, a supporto delle forze dell’ordine che operano all’interno della struttura. Le ragioni della protesta sono da chiarire. Non è da escludere che gli ospiti abbiano agito sull’onda delle sommosse avvenute in numerose carceri italiane, contro le limitazioni previste nell’ambito delle misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus. Un episodio analogo si era già verificato lo scorso 7 febbraio.