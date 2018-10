Provincia, valutazione delle performance: bando per tre laureati

BRINDISI - La Provincia di Brindisi ha attivato, tramite apposito Avviso pubblico, la procedura per l’acquisizione delle candidature per la nomina di tre componenti del Nucleo di Valutazione della Performance (NdV).

E’ richiesta la Laurea in Ingegneria o in Economia o in Giurisprudenza o lauree equipollenti. I candidati componenti devono essere in possesso anche di una esperienza di almeno 5 anni in posizioni di responsabilità, tra le altre competenze richieste, nel campo della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati. La nomina dei componenti, che ha durata biennale, prorogabile di altri due anni, spetta al presidente della Provincia.

Le candidature, redatte su carta semplice, secondo il fac simile allegato al bando e pubblicato sul sito dell’Ente www.provincia.brindisi.it, alla voce “Avvisi”, dovranno essere indirizzate al Presidente della Provincia e potranno essere inoltrate per mezzo Raccomandata postale A/R all’indirizzo Provincia di Brindisi – Via De Leo 3, 72100 Brindisi, o per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica certificata provincia@pec.provincia.brindisi.it oppure per presentazione diretta dell’istanza e degli allegati, in busta chiusa, presso “Posta in arrivo”, negli orari di apertura della Provincia di Brindisi.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 12 novembre 2018. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore Amministrazione Generale dell’Ente, in via De Leo 3, n.0831/565228 o 0831/565365.