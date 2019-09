Grandi pulizie al Casale, degrado in altri quartieri della città

BRINDISI – Grandi pulizie nel parco che ospita il Monumento al Marinaio, al quartiere Casale a Brindisi, in vista della “Giornata della Memoria dei Marinai Scomparsi in Mare” in programma lunedì 9 settembre. Ma molte zone della città versano in totale stato di degrado e abbandono.

Nella mattinata di oggi, operatori di Ecotecnica e di Brindisi Multiservizi hanno tirato a lucido l’area interessata dalla cerimonia organizzata dalla Marina Militare. Nella stessa mattinata una lettrice di BrindisiReport segnala, documentando con foto, erba alta e sporcizia in piazza del Salento, precisamente intorno all’ex scuola Camassa, via Sardegna.

La strada è impraticabile, e come si può ben immaginare l’erbaccia attira animali e insetti. Ma molte altre strade dei quartieri periferici della città versano in stato di degrado e abbandono, le segnalazioni in merito sono quotidiane. Si chiede la pubblicazione, si chiede di rendere noto il disagio e il disservizio, nella speranza che un articolo di giornale possa muovere gli addetti ai lavori.

A questo punto ci si chiede: si devono organizzare eventi per restituire decoro urbano?