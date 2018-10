Pulizie del Patri da lunedì. Sant'Elia: incontri con gli assessori

Canale Patri: lunedì partono i lavori del Consorzio Arneo

Lunedì, 22 ottobre, partiranno i lavori di pulizia di Canale Patri da parte del Consorzio speciale di bonifica Arneo. Lo ha assicurato lo stesso consorzio con una nota inviata al Comune di Brindisi che ne aveva sollecitato l’intervento. In caso di abbondanti piogge si potrebbero infatti determinare danni e minacce alla pubblica incolumità.

Al consorzio è stato chiesto il taglio della vegetazione spontanea, la rimozione di eventuali rifiuti presenti nell’alveo del canale - in vari tratti ridotto a discarica abusiva anche di materiali pericolosi - e la pulizia del tratto della foce nei pressi della Questura e degli insediamenti abitativi.

Il Comune di Brindisi lo scorso 8 agosto aveva inviato ad Arneo i risultati del sopralluogo effettuato presso Canale Patri in cui erano stati evidenziti problemi dovuti alla folta vegetazione. Non avendo ricevuto risposta, in data 27 agosto, al consorzio era stata inviata una diffida a procedere entro 10 giorni con gli interventi richiesti.

L’ Assessorato al Sant’Elia dal 23 al 27 ottobre

Dopo le esperienze nei quartieri Perrino e Paradiso, dal 23 al 27 ottobre la sede dell'Assessorato comunale alla Programmazione Economica si sposterà al quartiere Sant'Elia per incontrare i ragazzi, i cittadini, le associazioni e tutte le forze attive del rione più popoloso della città. Tutti gli incontri sono pubblici e aperti a tutti.

Gli appuntamenti di martedì 23: 10.30 - Incontro presso la Piscina Comunale Mari Misti con il presidente Pierluigi Francioso, e ai Campi Acsi (Comune) con gli assessori Oreste Pinto ed Elena Tiziana Brigante 17.00 - Incontro aperto con cittadini, volontari e commercianti presso Parco Buscicchio con i consiglieri comunali Giulio Gazzaneo, Belinda Silvestro e Umberto Ribezzi. 19.15 - Incontro con don Massimo Mengasi della Parrocchia di Cristo Salvatore.

Gli appuntamenti di mercoledì 24: 17.00 - Incontro presso la scuola primaria del comprensivo Commenda - Sant’Elia di via Mantegna con la dirigente scolastica Lucia Portolano e con i genitori degli alunni 20.00 - Passeggiata in notturna con i ragazzi del quartiere.

Gli appuntamenti di giovedì 25: 9.00 - Passeggiata al Mercato cittadino 19.30 - Incontro con don Paolo Zofra delle Comunità parrocchiali Chiesa di S. Lorenzo.

Gli appuntamenti di venerdì 26: 9.00 - Incontro presso il Consultorio con la dott.ssa Florenza Prete 10.30 - Passeggiata di quartiere con gli assessori Roberta Lopalco e Dino Borri a cura dell'Ordine degli Architetti di Brindisi 16.30 - Incontro presso la palestra 'La Rosa’ con il presidente Antonio Spagnolo e successivamente alla Cedas Avio con Davide Cucinelli 19.00 - Incontro presso il Laboratorio Urbano con operatori dell’Acat e Francesco Parisi.

Gli appuntamenti di sabato 27: Passeggiata di Quartiere con partenza da Parco Buscicchio fino al Collegio con gli abitanti del quartiere.