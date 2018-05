Quanta stampa nel processo penale, incontro con giornalisti e gip

TORRE SANTA SUSANNA - "Quanta stampa nel processo penale": l'incontro si svolgerà sabato 26 maggio 2018, nella sede dello studio legale Missere, di Torre Santa Susanna, in via Nicola Ricciotti 2A, con inizio alle 15. Il tema, di particolare attualità, sarà affrontato dagli avvocati Serena Lucia Missere e Giuseppe Sorio, dello studio legale Missere, organizzatore dell'evento assieme a Turso Investigazioni, con gli interventi di Remo Crosi, giornalista Mediaset, inviato della trasmissione Quarto Grado in onda ogni venerdì sera su Rete4; Vittorio Testi, giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi; Mimmo Mazza, capo redattore della Gazzetta del Mezzogiorno, edizione di Taranto, e Marcello Orlandini, direttore della testata giornalistica on line BrindisiReport.