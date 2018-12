Quattro persone denunciate durante un servizio di controllo

Quattro persone sono state denunciate nel corso di un servizio di controllo condotto nel territorio di competenza dai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana e delle stazioni dipendenti. Una di queste è un soggetto sottoposto alla misura della libertà vigilata, sorpreso mentre era in compagnia di un pregiudicato. Si tratta di un 42enne di Francavilla Fontana, che è stato deferito per violazione degli obblighi impostigli dall’autorità giudiziaria.

E’ incappato nei controlli anche un pizzaiolo residente a Ostuni, mentre era alla guida della sua Fiat Punto. Ma l’uomo, un 36enne, era sprovvisto della patente di guida che gli era stata ritirata nel 2016 dalla Prefettura di Brindisi. E’ scattata quindi la denuncia penale trattandosi di una violazione ripetutasi per la terza volta nel biennio: il pizzaiolo era stato infatti sorpreso mentre circolava senza patente anche il 2 gennaio e il 4 marzo del 2017. LA Fiat Punto è stata sequestrata ai fini della confisca.

A causa di una cartuccia per pistola del calibro 7,65 trovata dai carabinieri durante una perquisizione domiciliare in una casa rurale dio contrada La Franca, in territorio di Francavilla Fontana, un 21enne del luogo dovrà rispondere di detenzione illegale di munizioni. Infine, sempre a Francavilla Fontana, una persona di 33 anni, che guidava l’Audi A6 di un amico, è risultata positiva all’assunzione di cocaina e cannabinoidi, e con un tasso alcolemico pari a 1,74 grammi per litro di sangue. Denunciato, gli è stata ritirata la patente di guida.