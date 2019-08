Ancora controlli e perquisizioni dell'Arma: quattro denunce

CAROVIGNO – E’ di quattro denunce il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nel territorio di Carovigno dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, con il ricorso a posti di controllo e persecuzioni.

Un 20enne di Carovigno è stato trovato in possesso di cinque grammi di marijuana appoggiati su una mensola della stanza da letto, oltre a un bilancino di precisione e a materiale per il confezionamento della droga. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Un operaio di 23 anni, sempre di Carovigno, è stato sorpreso alla guida di una Fiat Punto di proprietà della madre, con tasso alcolemico pari a 1,33 gr/l. La patente di guida è stata ritirata, il ragazzo è stato sanzionato e il veicolo affidato al legittimo proprietario. Il giovane è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza.

Contestato il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolico, invece, un 28enne residente a Ostuni, poiché sorpreso alla guida di una Mercedes Smart di proprietà del fratello, nonostante la patente di guida gli fosse stata ritirata. Il mezzo è stato affidato al legittimo proprietario.

Infine denunciato per violazione alle prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno un operaio 25enne residente a Carovigno, poiché sorpreso in via Santissimo Crocifisso in compagnia di una persona che ha a carico condanne penali.

Nel corso del servizio inoltre due persone sono state segnalate alla prefettura di Brindisi per uso personale di droga.