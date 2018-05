Quattro giorni di eventi sportivi e solidarietà per ricordare Melissa Bassi

BRINDISI - Si è svolta questa mattina (mercoledì 16 maggio) presso Palazzo Nervegna la presentazione ufficiale del VI Memorial Melissa Bassi, organizzato dall’Ascd Legalità et Sicurezza in collaborazione con la società Football Castri di Lecce, con i patrocini della Regione Puglia, Comune di Brindisi. Mesagne, Coni, Uisp, Cri e Unms.

Questo importante evento dedicato a Melissa Bassi, scomparsa nel terribile attentato alla scuola Morvillo Falcone del 19 maggio 2012, ha l’obbiettivo di coniugare sport con la legalità. Quest’ann i fondi raccolti con un'estrazione pubblica autorizzata dai Monopoli di Stato, saranno utilizzati per l'acquisto di una o più Lim (lavagne multimediali Interattive) da donare ad alcune scuole del territorio di Brindisi e Provincia, previa verifica requisiti da un’apposita commissione, composta dai dirigenti Legalità et Sicurezza, Massimo e Rita Bassi, presidente Coni Brindisi, Oronzo Pennetta, la dott.ssa. Maria Greco, dott.ssa Elena Marzolla, sig. Rino Carbonella ed un referente delle 16 squadre del torneo interforze.

Alla presentazione di questa mattina hanno partecipato tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine, le istituzioni, scuole, e le associazioni che ogni anno contribuiscono ad arricchire e far crescere la manifestazione. Come ogni edizione non potevano mancare anche i genitori di Melissa, Massimo e Rita Bassi, presenti sin dalla prima edizione del Memorial.

“Questo Memorial rappresenta il ricordo di Melissa ma vuol anche essere il nostro contributo nella crescita dei nostri ragazzi- ha detto il presidente dell’associazione Legalità et Sicurezza- attraverso il gioco dello sport educhiamo ai valori della legalità e dell’inclusione. Inoltre quest’anno abbiamo come obbiettivo l’acquisto delle lavagne multimediali per le scuole. Uno obiettivo che sono sicuro raggiungeremo con la collaborazione di tutti”.

Il Memorial avrà inizio 22 maggio presso lo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi con le fasi di qualificazioni del torneo interforze, dove si incontreranno le 16 squadre interforze che daranno vita a delle partite entusiasmanti, proseguirà il 24 maggio con le semifinali, sempre presso lo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi. Le prime due squadre che si qualificheranno disputeranno la finale il 27 maggio alle ore 12:30 presso Stadio Franco Fanuzzi.

Le squadre che parteciperanno sono: Polizia Penitenziaria Brindisi, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Comando Carabinieri, As Forense Brindisi, Vigili del Fuoco, Polizia Locale Brindisi, Brigata Marina San Marco, Guardia Costiera Brindisi, Centro Service Globale delle Nazioni Unite di Brindisi(Ungsc), Cral Comune Brindisi, Società Stp Brindisi, Polizia: Penitenziaria Lecce, Uisp Calcio Senza Frontiere, Distaccamento Aeroportuale Am Brindisi, Società Best Union Company.

Il 27 maggio si esibiranno le seguenti squadre della categoria primi calci e pulcini: Football Castrì Nitor Brindisi, Real team Brindisi, Us San Vito, Neos Sava, Soccer Soleto, Asc Meroni Montesano, Ss annunziata Mesagne, Atletico Aradeo, New Banana Club Ceglie.

Si concluderà la quarta giornata dedicata a Melissa Bassi presso il Palazzetto Palamelfi di Brindisi il 5 giugno dove si esibiranno alcune scuole, gruppi, associazioni e singoli artisti, con canti, musica e balli. Inoltre si svolgerà l’estrazione pubblica autorizzata dai Monopoli di stato a seguire il giorno 5 Giugno alle ore 12.30 circa.

Scuole Partecipanti: Liceo Classico Benedetto Marzolla, Liceo Musicale G. Durano, Liceo E. Palumbo, Liceo Artistico E. Simone, I.I.S.S. De Marco Valzani Brindisi, Liceo Coreutico Epifanio Ferdinando Mesagne, istituti comprensivi Casale, Paradiso-Tuturano e Santachiara.

Gruppi, associazioni ed esibizioni singole. Gruppo Miracle Gospel Choir, Asd Rope Skipping San Vito, Associazione Dream Brindisi, Gruppo “addu sciamu sciamu” di Brindisi, Associazione Aipd, Prof.re Donato Lippolis ( Giochi acrobatici barman), Nicolò Proto (cantante), Alessia Suma (cantante), Urgese Francesca-recitazione e Canto, Giulia Tanzarella, Beatrice Rizzello e Alessia Lovecchio.

Gallery