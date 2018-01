Quattro involucri di cocaina nascosti in bocca: nei guai un ragazzo

BRINDISI – Sottoposto a controllo dai carabinieri, ha sputato 4 ovuli di cocaina. Un 24enne di Ostuni che si aggirava in via Mantegna, al rione Sant’Elia, aveva nascosto in bocca 1,4 grammi di sostanza stupefacente. Il giovane è stato fermato ieri sera (24 gennaio) dai carabinieri del Norm della compagnia di Brindisi. Alla richiesta dei militari di riferire la sua identità, il 24enne si è mostrato reticente, trincerandosi in un sospettoso silenzio. Ulteriormente sollecitato, ha espulso dalla bocca gli involucri. L’ostunese è stato segnalato all’autorità amministrativa per inosservanza della normativa sugli stupefacenti.