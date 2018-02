Radioamatori “Era” di Brindisi: rinnovato il consiglio direttivo

BRINDISI - Si sono così rinnovate le cariche del Consiglio Direttivo dell’E.R.A. “Grande Salento” di Brindisi per i prossimi tre anni dal 2018 al 2021, l’assemblea dei soci a così eletto all’unanimità, Presidente Maurizio Saponaro (iu7cor), vice Pres. Ippolito D’Alessio (iz7ypk), Segretario Massimiliano Bottallo (iu7imo), Consiglieri Felice Profilo (ik7imq) e Ruben Elmo (iz7zkr). Noi radioamatori, ci racconta il neo Pres. Maurizio Saponaro siamo sempre impegnati nella sperimentazione delle telecomunicazioni sia a livello analogico che digitale.

Infatti, come avviene ogni anno, grazie all’autorizzazione e la preziosa collaborazione del Reggimento San Marco della Marina Militare, andiamo a installare nuove antenne auto-costruite e con le nostre apparecchiature sofisticate andiamo sulle Isole dell’arcipelago di Pedagne, che sono situate a est di Brindisi in una posizione alquanto strategica per fare tutte le prove dai noi programmate, che confermano ogni volta degli ottimi risultati, facendo così tantissimi collegamenti via etere con altri radioamatori che si trovano in ogni parte del globo terrestre, sia nelle ore diurne che notturne tenendo conto dei fusi orari.

Questo gruppo di amici appartenenti All’E.R.A. (EuropeanRadioamateursAssociation) Grande Salento, è composto non solo da uomini ma anche da donne che si dedicano alle radiocomunicazioni solo per hobby, ma in casi di calamità naturali e/o disastri provocati dall’uomo dove spesso le comunicazioni telefoniche e internet non funzionano, noi siamo sempre disponibili a dare il nostro supporto alle istituzioni come richiestoci dalle varie Prefetture e come previsto anche nell’organigramma della Protezione Civile della quale facciamo parte integrante del sistema, inoltre diamo assistenza sia alle regate veliche che altre manifestazioni sportive, collaboriamo con gli scout di Brindisi per la famosa giornata J.O.T.A. (Jamboree On The Air) che consiste nel far parlare con i nostri radio trasmettitori gli scout di Brindisi con quelli di tutto il mondo, previa formazione, oltre a organizzare delle mostre sul radiantismo al pubblico e scolaresche, al fine di far conoscere e avvicinare nuove leve a questo bellissimo e misterioso hobby che nonostante la sua longevità conserva sempre il suo bel fascino nel tempo.