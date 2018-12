Raffica di perquisizioni a Brindisi: cocaina nella fognatura

BRINDISI - Raffica di perquisioni a Brindisi, concentrate nel quartiere Sant'Elia, dove di recente sono avvenuti alcuni ferimenti a colpi di pistola. Qui sarebbe iniziato anche l'inseguimento del ragazzino di 15 anni, pestato a sague e poi lasciato in piazza Carducci, nel quartiere Paradiso, con le mani legate. In un condominio di via Cellini è stata scoperta cocaina nella fognatura ed è stato trovato un proiettile calibro 6,35.

L'operazione è scattata oggi all'alba: sono state sottoposte a controllo 17 abitazioni e sono stati controllati decine di brindisini in detenzione e in custodia domiciliare, così come altre persone sottoposte a restrizioni della libertà personale. I carabinieri impegnati sono stati 80, con l'ausilio del nucleo cinofili di Modugno, in provincia di Bari. Si cercavano droga e armi e la conferma è arrivata quando i militari hanno bussato alla porta di un'abitazione in una palazzina popolare: pur essendoci persone all'interno, non hanno avuto risposta. I carabinieri hanno sentito il rumore dello scarico del bagno e una volta aperto il pozzetto della fognatura sono state trovate alcune dosi di cocaina.

I controlli hanno interessato le zone di piazza Raffaello, piazza Tiepolo, viale Caravaggio e via Benvenuto Cellini. L’attività è svolta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Brindisi, ed è stata disposta dopo i recenti gravi, ancorché sporadici, episodi criminosi avvenuti a Brindisi.

