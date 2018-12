Raffiche di tramontana in arrivo: allerta meteo per Natale e Santo Stefano

BRINDISI – Raffiche di tramontana in arrivo per il giorno di Natale. Il servizio di Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla (criticità ordinaria) per martedì 25 dicembre. Dalle prime luci del giorno fino alla tarda mattinata di Santo Stefano (26 dicembre) si prevedono infatti venti forti con rinforzi di burrasca o burrasca forte. Non viene escluso inoltre il rischio di mareggiate sulle coste.

In provincia di Brindisi, in particolare, le raffiche di tramontana sfioreranno i 28 nodi (poco meno di 60 chilometri orari) fra le 13 e le 19. L’intensità media del vento sarà di 20 nodi (quasi 40 chilometri orari). Il mare sarà forza 8.

Il servizio di Protezione civile comunale diretto dall’ingegnere Giuseppe Augusto, come sempre, l'evolversi della situazione in costante contatto con il dipartimento nazionale e con la Regione Puglia. Si raccomanda di consultare al sito http://www.comune.brindisi.it/brindisi/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/93 le norme di comportamento.