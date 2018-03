Ragazzo di 15 anni in scooter senza patente: non si ferma al rosso e cade

BRINDISI - Un minorenne brindisino, poco dopo la mezzanotte, in sella a uno scooter non si è fermato al rosso. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi, durante il servizio di controllo alla circolazione stradale nelle adiacenze dell'incrocio, accortisi dell'infrazione, gli hanno intimato di fermarsi, ma il giovane ha proseguito la marcia e a causa del canale di scolo a bordo della carreggiata ha perso il controllo del mezzo cadendo. Fortunatamente non ha riportato alcuna escoriazione.

E' stato identificato dai militari. Era privo della prescritta patente e il mezzo sprovvisto della copertura assicurativa, pertanto è stato contravvenzionato. Il minore è stato affidato ai genitori e lo scooter sottoposto a sequestro.